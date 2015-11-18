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Yaşam

Marmara Denizi'nde bir deprem daha!

3.1 şiddetindeki deprem, İstanbul'un sahil kesiminden de hissedildi

18 Kasım 2015 17:35

Son günlerde depremlerle sallanan Marmara Denizi'nde bir yeni deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un sahil kesimlerinde de hissedilen depremin, 3.1 şiddetinde olduğunu ve 9.2 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; 14.52'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’un sahil kesimlerinde de hissedildi. Deprem yaklaşık 9.2 km derinde gerçekleşti.

Marmara Denizi'nde Salı günü de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, ardından da 3 ve 3,5 büyüklüğünde artçı depremler yalanmıştı.

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