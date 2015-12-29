Denizli'de 'kredi kartına taksitle minibüste seks' operasyonu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, bir restoranın arka bahçesinde park halindeki bir minübüste kredi kartına taksitle para karşılığı cinsel ilişkiye aracılık ettiği ileri sürülen 1 kişi ile 2 kadın seks işçisi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranın arka bahçesindeki minibüste para karşılığı seks yapıldığını belirledi. Bunun üzerine geçen 26 Aralık'ta harekete geçen jandarma, restorana operasyon düzenleyip, 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kadınların, restoranda müşterileriyle pazarlık yaptığı, ardından arka bahçedeki içi özel olarak döşenip, yatak konulan minibüste para karşılığı seks yaptıkları belirlendi. Pazarlığın ardından müşterilere, kredi kartlarına restoranın pos cihazından taksit yapıldığı da tespit edildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden restoranın işletmecisi İ.T., 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı. Kadın şüpheliler T.A. ve B.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.