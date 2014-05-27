Denizli'de dilek feneri uçurmak yasak

Denizli Valisi Abdülkadir Demir’in başkanlığını yaptığı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, kamuoyunda ’dilek balonu’, ’uçan fener’ ve ’Çin böceği’ olarak bilinen, düğünlerde, özel günlerde ve kutlamalarda ateşlendikten sonra havaya kontrolsüz biçimde bırakılan dilek fenerlerinin orman yangınlarına neden olmaması için 31 Ekim tarihine kadar kullanımını yasaklandı. Yasağa uymayanlara kabahatler kanununa göre işlem yapılacak.

Ramazan Çetin’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Komisyon üyeleri oy birliği ile aldığı kararla 31 Ekim tarihine kadar satışını ve kullanımını yasakladı. 1 Haziran’dan itibaren kullananlara Kabahatler Kanunu’na göre 75 TL para cezası uygulanacak ancak orman yangınının dilek fenerinden çıktığının tespit edilmesi halinde 2- 7 yıl hapis cezası ve yanan alanın hasar tazminatı ile yangın söndürme masrafları feneri kullanandan tahsil edilecek. Orman Bölge Müdürü Ahmet Ersoy, orman yangınları açısından 1’inci derece riskli alanlar kapsamına girildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Orman yangınları açısından mevsimin en kritik dönemine giriyoruz. İlimiz sınırları içerisinde çeşitli marketlerde ’dilek feneri’ adıyla ateşli, yanıcı ve havada uçan bir nesne satılıyor. Dilek feneri adı altında satılan havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip bu nesne orman yangınları açısından oldukça büyük risk teşkil ediyor. Yüzlerce yılda yetişen ormanlar küçük bir dikkatsizlik yüzünden yanıp yok olup gidebiliyor. Yeşil dokumuzun kaybolmasını, yanarak yok olmasını istemiyoruz."

Vali Demir ise, ’Dilek feneri’ kullanılmasının 1 Haziran tarihinden itibaren yasaklandığı belirterek, şöyle devam etti:

"Çeşitli eğlencelerde dilek feneri yakıp, havaya bırakmak vatandaşımızın hoşuna gidiyor ancak bunlar ormanlarımız için çok tehlikeli. Keyifli bir ortamın aracı olarak düşünülüyor ama kontrol edilemiyor. Rüzgarın etkisiyle ormana sürüklenerek yangına neden olabilir. Herkesin ormanlarımız için çok dikkatli davranması gerekiyor. Aksi takdirde kabahatler kanununa göre ceza uygulanacak."