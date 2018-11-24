Denizli'de Ak Parti'nin adayı mevcut başkan Zolan oldu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı tekrar başkan adayı olarak açıkladı.

Dönemin Belediye Başkanı Nihat Zeybekci\'nin AK Parti\'den milletvekili adaylığı için istifa etmesi üzerine 16 Mart 2011\'de başkanlık görevini üstlenen Osman Zolan, 30 Mart 2014\'te yapılan seçimi kazanarak görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin adaylarını açıkladığı programda, Denizli Büyükşehir Belediyesi adaylarının, mevcut başkan Osman Zolan olduğunu duyurdu.

Adaylığını değerlendiren Zolan, \"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın şahsıma layık gördüğü bu kutsal görevle bir kez daha milletimizin rızasını almak, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam etmek için yola çıkıyoruz. Bundan önce olduğu gibi bu güzel, bu aziz millete hizmet etmek için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Allah\'ım mahcup etmesin. Desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimden Allah razı olsun\" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ise, \"Vatandaşımız kendisine yapılan hizmeti görmektedir, her daim karşılığını vermiştir. Hemşerilerimizin önümüzdeki yerel seçimlerde de, şehrimiz için büyük bir şans olan Başkanımıza ve AK Partimize, dualarıyla, takdirleriyle şehrimizin geleceğine yapılan yatırımların devamına destek vereceklerine güvenimiz tamdır. Vatandaşlarımızla beraber çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde kaldığımız yerden hiç ara vermeden, hız kesmeden yola devam diyoruz. 2023 hedeflerine koşar adım giden ülkemize yakışır bir şehir olma yolunda önemli yol kat eden Denizlimiz Osman Zolan başkanımızla kaldığı yerden emin adımlarla daha güçlü yürüyecektir\" diye konuştu.

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

AK Parti\'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan mevcut başkan Osman Zolan, 1964 yılında Denizli\'nin Tavas ilçesinde doğdu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy\'de, orta ve lise eğitimini ise Isparta- Gönen Öğretmen Lisesi\'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi\'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu\'na kayıtlı olarak avukatlık yaptı. Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Başkan Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 10 Mart 2011\'de dönemin Belediye Başkanı Nihat Zeybekci\'nin AK Parti\'den milletvekili adaylığı için istifa etmesi üzerine belediye başkan vekili görevini yaptı. Zolan, 16 Mart 2011\'de Denizli Belediye Meclisi\'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi. 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde AK Parti\'den seçilerek Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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