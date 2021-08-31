Denizli İl Sağlık Müdürü: Yoğun bakımlarımız hızla doldu, Covid-19 için ek 15 yatak daha hazırladık

Türkiye genelinde Koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor. AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in vaka artışıyla sosyal medya paylaşımına yanıt veren Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yoğun bakımların dolduğunu ve ek yataklar hazırlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı son verilere göre 100 bin kişide 115,33 vakanın görüldüğü Denizli’de Covid-19 vaka sayıları artıyor. Vakalardaki artışa AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin, 28 Ağustos’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti. Tin, “Salgın varlığını hissettirmeye, aramızda dolaşmaya devam ediyor. Denizli'mizde vaka sayısı az da olsa artıyor. Sanırım tedbirleri biraz ihmal ediyoruz. Az daha gayret. Vefat haberleri canımızı yakmasın. Aşımızı olalım. Tedbirlere uyalım. Sağlıklı, mutlu güzel günlere kavuşalım” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AKP Milletvekili Tin’in bu paylaşımına şu yanıtı verdi:

“Biz sağlık çalışanlarını yatan hasta sayısındaki artış üzerken bir yandan da ilimizde Kovid-19 için ayırdığımız yızloğun bakımlarımız ha doldu. Dün itibarıyla Kovid-19 için ek 15 yoğun bakım yatağı daha hazırladık. Özellikle aşısız ya da eksik aşılı hastalarımızda hastalık ağır seyrediyor. Sağlık çalışanlarının mesajını Denizlili vatandaşlarımıza iletmek istiyorum. Aşısını yaptırmamış tüm vatandaşlarımızı hızla aşılanmaya davet ediyoruz. Kovid-19 bitti diyene kadar maske hayatımızın bir parçası, lütfen tedbiri elden bırakmayın. Kaybettiğimiz hastalarımız ve yoğun bakımlarımızdaki hastalarımız canımızı yakıyor. Yüzümüzdeki gülümsemeyi soldurmayın, sağlıklı bir Denizli sizlerin desteği ile mümkün.”