Denizli'de yapılmak istenen taş ocağına karşı köylüler itiraz dilekçelerini verdi: AKP bir daha kapımıza oy için gelmesin

Denizli'de Pamukkale İlçesi’ne yapılmak istenen taş ocağına karşı köylüler, itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etti. Köylü kadınlar da hükümete seslenerek “Bir daha kapımıza oy için gelmesinler” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük kekik üretim bölgesi olan Güzelpınar, Kurtluca ve Uzunpınar mahallelerinde yaşayanlar, taş ocağının bölgenin yılda yaklaşık 50 milyon dolarlık kekik ihracatını engelleyeceğini savunuyor. Bölgede üretim yapan köylü kadınlar, 18 yıldır AKP'ye oy verdiklerini ancak bir daha kapılarına "oy" için gelmelerini istemediklerini söyledi.

“Ne pahasına olursa olsun kekiğimizi savunacağız”

Taş ocağına karşı çıkanlara destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından özel bir şirkete taşeron olarak verilen işletmenin hem doğaya hem uluslararası Global GAB sertifikasına sahip kekik üretimine zarar vereceğini söyledi. Ülkenin kekik ihracatının yüzde 80’inin bu bölgeden yapıldığını hatırlatan Karaca, kıyıma asla izin vermeyeceklerini dile getirdi. Bölge sakinleri de 2019 yılından bu yana taş ocağına karşı mücadele ettiklerini belirterek, altı ayda bir bölgenin tarım ve orman alanına zarar verecek yeni bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Daha önce de başka bir firmanın bölgede şantiye kurmak istediğini ancak verdikleri mücadele ile doğa kıyımını engellediklerini söyleyen bölge sakinleri "O tarihten bu yana her altı ayda bir bölgenin tarım ve orman alanına zarar verecek başka bir proje ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazze'nin İsrail saldırısına uğraması gibi biz de bu saldırılara maruz kalıyoruz. Ne yaparsanız yapın, izin vermeyeceğiz. Gerekirse canımız pahasına, topraklarımızı ve kekiğimizi savunacağız" dediler.

“Ak Parti bir daha kapımıza oy için gelmesin”

Bölgede üretim yapan köylü kadınlar, 18 yıldır AKP'ye oy verdiklerini ancak bir daha kapılarına "oy" diye gelmelerini istemediklerini söyledi. Muhtar Ergin Gürsoy da, "Bana ‘kadınlar arkanda olursa kazanırsın’ dediler, sizin bu desteğiniz varken sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhtar Ergin Gürsoy ve Avukat Hasan Ozan Orpak, köylülerin imzaladığı 400 dilekçeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim ederek verilen "ÇED gerekli değildir" kararına itiraz etti.

Avukat Orpak "Tebligat kanununa aykırı olarak gönderilen kararın askı süresi de devam ediyor. Firmanın alelacele doğa talanına kalkışması Orman Kanunu yönetmeliğinin 85. maddesine aykırı, burada suç işleniyor ve görmezden gelenler de suça ortak oluyor. Hukuk önünde mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bu talana izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Türkiye'nin kekik ihracatının yüzde 80’inin karşılandığı bölgede taş ocağı yapılmak isteniyor; “ÇED kararı beklenmeden ağaç kesimine başlanmış”