Sözcü yazarı Turan: Millet limon olsa bu kadar sıkılmazdı, sıkılacak suyumuz kalmadı, yetti artık!

Sözcü yazarı Rahmi Turan, iktidara ilişkin eleştirilerde bulunduğu bugünkü yazısında, “Millet limon olsa bu kadar sıkılmazdı, sıkılacak suyumuz kalmadı, yetti artık!” diyerek isyan etti.

“Bu fukara millet fedakârdır. Nesi var, nesi yoksa hepsini verir. Fakat yetti artık! İktidar, ülkeyi doğru dürüst idare etmeli, vatandaşları kümesteki kaz gibi görmekten vaz geçmeli! Bu kadar da olmaz ki!” diyen Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaştan helallik istemesine karşın pek çok vatandaşın “Helal etmiyoruz” demesini hatırlatarak, “Milletin gazını almak için 4,6 milyar lira hibe açıkladılar ama, baktılar ki bunun altından kalkamayacaklar, zammı bastırdılar! Yani, kaşıkla verip kepçeyle geri aldılar! Vaat edilen 4,6 milyar liralık hibe daha ele geçmeden akaryakıta bindirilen acımasız zamla, verilen yetersiz destek misliyle geri toplandı!” sözlerini kaydetti.

“Ekonomistler, esnafa destek için verilen 4,6 milyar liranın, 14,6 milyar lira olarak geri alınacağını hesapladı” diyen Turan, petrole gelen zammı da hatırlatarak, “Millet limon olsa bu kadar sıkılmazdı. Sıkılacak suyumuz kalmadı… Yetti artık!” dedi.

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