Denizli'de 8 yıl sonra mayıs ayında kar yağdı

Denizli’nin Çameli ilçesi ile Fethiye sınırında kalan Tuzlabeli geçidine 8 yıl sonra mayıs ayında kar yağdı.

Gök gürültülü ve sağanak yağışın etkili olduğu Denizli ve ilçelerinde, bahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı Mayıs ayında kar sürprizi yaşandı.

Çameli-Fethiye sınırında yer alan Tuzlabeli geçidinde etkili olan sağanak yağış ilerleyen saatlerde kar haline dönüştü.

En son 2014 yılında bahar ayında kar yağışının görüldüğü bin 500 rakımlı Tuzlabeli geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sağanak yağışın soğuk hava nedeniyle kar yağışına dönüşmesi sonucu ortaya çıkan tablo görenleri şaşırttı.