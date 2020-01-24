Denizli'de otobüs tarifelerine 'düzeltme' adı altında zam

Denizli’de şehir içi otobüs tarifelerine 'düzeltme' adı altında zam yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan kararla sivil tek biniş ücreti 2 lira 50 kuruştan 3 liraya yükseldi.

Öğrenci biniş ücreti 2 TL oldu

Öğrenci biniş ücreti 1 lira 75 kuruştan 2 liraya yükselirken sivil abonman ve öğrenci abonmanları da zamlandı. Yeni fiyatlar 25 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

“Toplu Taşıma Ücretinde Düzenleme” imiş

Yapılan yüzde 20’lik zam ise, “Toplu Taşıma Ücretinde Düzenleme” diyerek verildi. Duyuruda, “Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taşıma tarifelerinde düzenleme yapılmıştır. Yeni ücret tarifeleri 25.01.2020 Cumartesi gününden itibariyle Denizli Kartlar’da geçerli olacaktır” denildi.

Denizli Ulaşım A.Ş.'nin Facebook adresindeki paylaşımı şöyle: