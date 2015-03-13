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Yaşam
Deutsche Welle

Denizler on binlerce canlının evi

Bilim insanları geçen yıl denizlerde yaklaşık bin 500 yeni canlı türü keşfetti. Dünya suları toplam 228 bin 450 canlıya ev sahipliği yapıyor.

13 Mart 2015 17:07


Bilim inanları geçen yıl 50 santimetre boyunda dev bir denizanası ve kambur yunus da dâhil yaklaşık bin 500 yeni canlı türü keşfetti.

2004 yılında keşfedilen toplam bin 451 yeni deniz canlısı arasında ayrıca 139 sünger ve bir Güney Afrika karidesi de bulunuyor.

Çalışmalarını yayınlayan bilim insanları dünya genelinde toplam 228 bin 450 deniz canlısı bulunduğunu, toplamda 500 bin ila 2 milyon çok hücreli deniz canlısının ise hala keşfedilmeyi beklediğini bildirdi.

Deniz türleri küresel kayıt merkezi "World Register of Marine Species" (WoRMS) Eşbaşkanı Jan Mees, “Denizlerin derinlikleri şu ana dek çok az keşfedildi” şeklinde konuştu.

Mees, çoğu canlı türünün ise kirlilik, iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü yok olmak üzere olduğunu hatırlattı.

WoRMS'nin 2008 yılında kayıt projesine başlamasından bu yana bin yeni balık türü listeye eklendi. Şu anda bilinen balık türü 18 bin civarında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BilimGüney AfrikaRegisterMarine Species34;Eşbaşkanı Jan MeesDeutsche Welle Türkçe Reuters BS/HS

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