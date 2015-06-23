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Yaşam

Denizin ‘yıldızı’ yüzlerce yıl yaşıyor

Bilim insanlarına göre denizyıldızının yüzlerce yıl yaşaması, yaşlanmayı geciktirme çalışmalarına yol gösterebilir

23 Haziran 2015 21:10

İsveç'te bilim insanları deniz yıldızının yaşlanmadan yüzyıllarca yaşayabildiği saptadı. Gothenburg Üniversitesi'nden bilim insanları, eşeyli ve eşeysiz üreyebilen denizyıldızı türlerinin genetik yapılarını inceledi. Eşeysiz bölünerek çoğalan deniz yıldızlarının özel bir DNA'ya sahip olduğu saptandı.

Genetics Society dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları, bölünerek çoğalan deniz yıldızlarının DNA'sının, yaşlanmanın geciktirilmesine ilişkin çalışmalara ışık tutabileceğini belirtti.

İnsanlar yaşlandıkça, kromozom uçlarındaki telomer adı verilen DNA dizilerinin kısaldığını, DNA'nın zarar gördüğünü, bunun da hastalıklara ve erken ölüme yol açtığını belirten bilim insanları, bölünerek çoğalan denizyıldızlarında ise bu durumun çok farklı olduğuna dikkati çekti.

Araştırmaya imza atanlardan Helen Nilsson Skold, hücre bölündükçe telomerlerin boyunun kısaldığını ve insanların yaşlandığını ifade ederek denizyıldızlarının telomerleri klonlayabildiğini ve böylece yaşlanmalarının yüzyıllar aldığını kaydetti.

 

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