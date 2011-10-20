-''Denizin prensi'' cep yakıyor ÇANAKKALE (A.A) - 20.10.2011 - Korunması için kampanyalar düzenlenen ve ''Denizin Prensi'' olarak bilinen lüfer, şu sıralarda az sayıda yakalanabildiği için yüksek fiyata satılıyor. Aşırı avlanmalar neticesinde popülasyonunda azalma olduğu bildirilen lüfer, artık az sayıda tutulabiliyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da şu ana kadar fazla tutulamaması, fiyatların da yüksek olmasına neden oluyor. Çanakkale Balık Hali'nde kilogramı 60 liradan satılan lüferi, daha çok müşterilerine ikram etmek üzere restoran ve oteller tercih ediyor. Vatandaşlar ise, fiyatı düşük olan sardalye, istavrit ve çiftlikte yetiştirilen çupra ve levrek alıyor. Haldeki Dinçer Balıkçılık işletmesinin sahibi Kemal Dinçer, lokanta balığı olan lüferin az yakalandığı için de fiyatının pahalı olduğunu söyledi. Lüferin az olmasında, hava şartlarının da etkisinin bulunduğunu ifade eden Dinçer, ''Vatandaş 60 liradan satılan lüferi pek yiyemiyor. Bu yüzden müşterilerine sunmak üzere lokanta ve oteller tercih ediyor'' dedi. Balık satıcısı Tuncay Dinç ise 60 liranın oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, balığın vatandaşlar tarafından alınabilmesi için fiyatının 20-25 lira civarında olması gerektiğini dile getirdi. Çanakkale Balık Hali'nde balıklar, şu fiyatlara satılıyor: Sardalye (kilo): 7 TL, İstavrit (kilo): 10 TL, Palamut (tane 800-900 gr): 25 TL, Palamut (tane 400-450 gr): 15 TL, Palamut (tane 250-300 gr): 7 TL, Çupra (kilo-kültür): 15 TL, Levrek (kilo-kültür): 20 TL