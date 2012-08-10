T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Denizin içinde 'Jaws' izlediler

İzleyicilerin güvenliği Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar tarafından sağlandı

10 Ağustos 2012 17:25

Yaklaşık 150 kişi denizin içinde şambrellerin üzerinde Jaws filmini izledi.

Antalya Konyaaltı Plajı'nda sahile kurulan sinema perdesinin karşısında denizin içinde oluşturulan özel alanda yerlerini alan izleyiciler, denizdeki şambrellerin üzerine yerleşerek, film için yerlerini aldı.
 
Turkcell'in Gençturkcell'lilere sunduğu bir kampanyada, sahile kurulan perdeye yansıyan film, gece matinesi konseptine heyecan katmak üzere “Jaws” olarak seçildi. 'Antalya 'da Jaws görüldü' sloganıyla düzenlenen etkinlikte balık adamlar, köpek balığı maketleriyle denizde şambrellerin arasında dolaşarak seyircilere patlamış mısır ikram etti. Can yeleği giyme zorunluluğu bulunan ve 50 kişilik bir ekibin koordine ettiği etkinlikte izleyicilerin güvenliği de Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar tarafından sağlandı. 
 
Turkcell Pazarlama İletişim Bölümü Başkanı Alpay Alptekin gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır yaptıkları etkinliklerle çok sayıda gence ulaştıklarını ve festivalin bu yılki Antalya ayağında farklı bir film gösterimi organize ettiklerini söyledi.

ETİKETLER

jawsantalyaturkcellsinema

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24