Denizin içinde 'Jaws' izlediler

Yaklaşık 150 kişi denizin içinde şambrellerin üzerinde Jaws filmini izledi.

Antalya Konyaaltı Plajı'nda sahile kurulan sinema perdesinin karşısında denizin içinde oluşturulan özel alanda yerlerini alan izleyiciler, denizdeki şambrellerin üzerine yerleşerek, film için yerlerini aldı.

Turkcell'in Gençturkcell'lilere sunduğu bir kampanyada, sahile kurulan perdeye yansıyan film, gece matinesi konseptine heyecan katmak üzere “Jaws” olarak seçildi. 'Antalya 'da Jaws görüldü' sloganıyla düzenlenen etkinlikte balık adamlar, köpek balığı maketleriyle denizde şambrellerin arasında dolaşarak seyircilere patlamış mısır ikram etti. Can yeleği giyme zorunluluğu bulunan ve 50 kişilik bir ekibin koordine ettiği etkinlikte izleyicilerin güvenliği de Sahil Güvenlik ekipleri ve balık adamlar tarafından sağlandı.

Turkcell Pazarlama İletişim Bölümü Başkanı Alpay Alptekin gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 yıldır yaptıkları etkinliklerle çok sayıda gence ulaştıklarını ve festivalin bu yılki Antalya ayağında farklı bir film gösterimi organize ettiklerini söyledi.