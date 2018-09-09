Denize fuel oil bırakan gemiye giriş ve çıkışlar yasaklandı

İzmir'in Foça ve Aliağa ilçelerinde denize fuel oil bıraktığı tespit edilen Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisine giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta ilçe kıyılarında akaryakıt sızıntısına neden olduğu tespit edilen Palau bayraklı gemiyle ilgili tedbir kararı alındı.

Soruşturma kapsamında gemi ve seferin muhataplarını belirlemek üzere geminin satın alındığı şirket ve Aliağa'ya getiren şirket hakkında da inceleme yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar doğrultusunda acentesine ulaşılan ve sahibinin Singapur'da olduğu belirlenen gemide söküm işlemlerine başlanabilmesi için çevreye verdiği zarar nedeniyle kesilen cezaya karşılık teminat mektubu bekleniyor.

Aliağa Liman Başkanlığının şirket yetkililerine tebliğ ettiği karara göre gemiyle ilgili tüm tasarrufların çevre cezası ve temizlik masraflarının mahsup edilmesi sonrası başlatılabileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

Gencelli Mahallesi sahilinde 31 Ağustos'ta akaryakıt sızıntısı kaynaklı kirlilik görülmüş, 2,5 kilometrelik sahil şeridinde etkili olan kirliliğin fuel-oilden kaynaklandığı tespit edilmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kirliliğe Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin neden olduğunun tespit edildiği ve firmasına ise 1 milyon 644 bin 742 lira idari para cezası kesildiği bilgisini paylaşmıştı.

Kesilen cezaya ilaveten kirliliği temizleme çalışmaları için harcanan 10 milyon liranın da gemi sahiplerine ödetileceği bildirilmişti.

Bu arada, Foça Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye davet edilen geminin Hintli kaptanı ile 18 gemi mürettebatının yurt dışına çıktıkları tespit edilmişti.