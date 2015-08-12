Denize düşmek üzere olan aracı vatandaşlar kaputa oturarak kurtardı!

Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı yanında bulunan otoparkta aracını park eden Kanadalı turist otomobilinin el frenini çekmeyi unutunca geri geri kaymaya başlayan aracı, denize düşmekten son anda kaputa oturan vatandaşlar kurtardı.

Milliyet'te yer alan habere göre, olay saat 13:00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Sarayı yanında bulunan otoparkta meydana geldi. Aile fertleriyle birlikte kiraladığı otomobille Dolmabahçe Sarayı’nı gezmeye gelen Pakistanuyruklu Kanada vatandaşı Şeriyat Bag, otomobili park ettikten sonra aile fertleriyle araçtan indi. Aracın el frenini çekmeyi unutan Bag, otopark görevli ile konuşurken bir anda aracının geriye doğru kaydığını fark etti. Hemen aracına koşan Bag, otoparkta bulunan vatandaşlarla birlikte otomobilin kaputuna oturarak aracın denize düşmesini önledi.

İtfaiye ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkardı

Çevrede büyük panik yaşanırken otoparka polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve itfaiye ekipleri aracın ön kısmına bağladıkları iple otomobili demirlere bağladı. Gelen kurtarıcı araçla ise otomobil bulunduğu yerden çıkartıldı. Araçlarının suya düştüğünü gören Şeriyat Bag’ın yakınları büyük korku yaşarken aileyi vatandaşlar sakinleştirdi. Çekilen otomobil otoparka bırakılırken, herkes derin bir nefes aldı.

Vatandaşlar otomobilk kaputunun üstüne oturdu



Olayı gören ve hemen yardıma koşarak otomobilin denize düşmesini engelleyen Abdülhamit Gürgun, “Şahıs arabayı bir şirketten kiralamış ve müzeyi ziyarete gelmiş. Arkadaşları indikten sonra el frenini çekmemiş. Bir baktık ki araba gidiyor, peşinden koştuk ve yakaladık. Etraftaki arkadaşlar yardım etti. Yakaladık kurtardık” dedi.

Otomobilin kaputuna oturarak denize düşmesini önleyen Mehmet Taşdemir de , “Geri geri kaymaya başladı. Arka tarafı denize inmişti bizde ön tarafa oturarak aracı bırakmadık. El frenini çekmemiş. Aracı tutmaya çalıştık. Polis ve itfaiyeyi aradık” diye konuştu.