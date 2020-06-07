Denizden market arabasından sandalyeye kadar her şey çıktı!

Mersin'de 'Çevre Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, balık adamlar tarafından denizden çıkarılan yüzlerce çeşit atık, 'bu kadarına da pes' dedirtti.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca, 'Çevre Koruma Haftası' kapsamında farkındalığı artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için marinada dalış etkinliği gerçekleştirildi.



Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı balık adamlar ile deniz polisi ve itfaiyenin dalgıç ekiplerinin katıldığı etkinlikte dalış yapan ekipler, market arabasından sandalyeye, cam şişelerden poşetlere kadar yüzlerce atığı denizden çıkardı.



Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.