Denizdeki balıklar dondu

Norveç’in Nordland bölgesinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye düşünce sahil kesimlerinde binlerce Sild balığı (Sardalya cinsi kuzey denizine has bir balık cinsi) dondu. Balıkların balinalardan kaçarken sahile fazla yaklaştıkları için donduğu tahmin ediliyor.

Soğuk hava nedeniyle donan balıkları görüntüleyen İngolf Kristinsen “Köpeğim Anton ile gezerken gördüğüm manzara beni şaşırttı. Balık sürüsünün denizde donduğunu gördüm. Hayatım boyunca denizin donduğunu çok gördüm ama balıkların donduğunu daha önce hiç görmemiştim. Öyle sanıyorum ki denizdeki donma çok hızlı bir şekilde meydana gelmiş ve balıklar açıklara yüzmeye zaman bulamamışlar. Gördüğüm manzara karşısında hemen fotoğraf çekip gazetelere gönderdim” dedi.



Balinalardan kaçmışlar



Norveç Deniz Araştırma Enstitüsünden Aril Slotte ise, balıkların balinalardan kaçarken karaya fazla yaklaştıkları için donup kaldıkları teorisini savundu. Slotte “iki yıl önce de balinalar sürü balıkları kovalamış ve balıklar sahile vurarak ölmüşlerdi. Şimdi gördüğümüz manzara da benzeri bir manzara” dedi.

Ülkeye geç gelen ancak etkili olan soğuklar nedeniyle pek çok göl de dondu. Valnesfjord bölgesinde İnger Sjöberg adındaki Norveçli kadın da bir gölde donmuş geyiğin fotoğrafını çekerek gazetelere gönderdi ve gördüğü manzaradan büyük üzüntü duyduğunu belirterek “Hava sıcaklığı eksi 16 derece idi. Göl donmuştu. Geyiği donmuş görünce çok üzüldüm. Öyle sanıyorum ki fotoğraf çektiğim geyik için çok zor bir ölüm olmuştur”dedi.



Norveç’in bazı bölgelerinde hava sıcaklığı eksi 26 derece olarak ölçüldü. Yetkililer bu soğuğun esen rüzgarla birlikte 32 derece hissedildiğini bildirdiler.