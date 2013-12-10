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Yaşam

Dünyanın en soğuk noktası kaç derece?

Araştırmacılar, termal alglıyıcılar sayesinde dünyanın en soğuk noktasındaki değerlere ulaşabiliyorlar

10 Aralık 2013 18:37

Uydular yardımıyla tespit edilen dünyanın en soğuk noktası -93,2 derece olarak ölçüldü. Antarktika’nın tam merkezinde yer alan en soğuk nokta 10 Ağustos 2010 tarihinde tespit edildi.

Araştırmacılar uydudaki termal algılayıcılar sayesinde belirledikleri değerin başlangıç ölçümü olduğunu belirterek bundan bir iki derece daha soğuk değerlere ulaşmayı bekliyorlar. Daha önceki en soğuk nokta ölçümü, -89,2 derece ile yine Antarktika’daydı. Bu ölçüm, 21 Temmuz 1983 yılında Rusya’daki Vostok üssünde tespit edilmişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Colorado Boulder’deki ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nden Ted Scambos, bu değerlerin hayal edilemeyecek kadar düşük dereceler olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Scambos ve arkadaşları kutup yörüngesi uydular aracılığıyla 30 yıllık hava verilerini ölçüyorlar. Antartika’da buldukları en soğuk hava, karanlık bir kış gecesinde yüksek noktalarda ölçüldü.

Dünya rekor verilerini gözlemleyen Guinness’in mevcut ölçümleri kayda almaması gerektiğini belirten Scambos, önümüzdeki yıllarda tam rakamı güncelleyeceklerini söyledi.

Scambos, “Fakat şunu emin şekilde söyleyebilirim ki dünyanın en soğuk noktasını ve neden orada olduğunu biliyoruz” dedi.

Uydu algılayıcılarının tespit ettiği dünyanın en sıcak noktası ise 2005’teki 70,7 derece ile İran’daki Kavire Lut çölü oldu.

Güneş sisteminde keşfedilen en soğuk nokta ise atmosferin olmadığı ayın derin kraterlerin ölçüldü. Hava sıcaklığı o noktada – 238 dereceyi buluyordu.
 

 

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