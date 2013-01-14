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Sağlık

Sigaranın zararı soğuk havada artıyor

Prof. Dr. Sağlam, soğuk havalarda insanlar ısınmak istedikleri için sigarayı daha derin çektikleri bu nedenle daha tehlikeli olduğunu söyledi

14 Ocak 2013 20:10

Başta akciğer olmak üzere birçok kanser çeşidine neden olan ve tüm vücudu olumsuz etkileyen sigaranın, özellikle soğuk havada içilmesi zararın katlanmasına yol açıyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Leyla Sağlam, soğuk havada içilen sigaranın daha zararlı olduğunu belirtti. Sağlam, ''Soğuk havalarda insanlar ısınmak istedikleri için sigarayı daha derin çekiyorlar, sayı olarak da daha fazla içiyorlar. Daha derin çektikleri için de sigara daha tehlikeli oluyor. Sigaranın yaptığı hastalıkları artık herkes biliyor. Başta akciğer olmak üzere tüm sistem kanserlerinde etkili. Yani akciğer kanserini hem başlatıcı hem ilerletici konumunda. Diğer organ kanserlerinde de içmeyenlere göre kat kat daha fazla kanser riskini artırıyor. Kanser, kalp-damar hastalıkları, felç, kalp krizleri ve damar tıkanıklıklarına neden oluyor'' dedi.

 

Kadınlarda akciğer kanseri arttı

 

Sigara kullananlarda KOAH'ın sık görüldüğünü ve sigara içenlerin bundan muzdarip olduğunu anımsatan Sağlam, ''Kanserler içerisinde en üst sırayı alan kanser çeşidi akciğer kanseridir. Kadınlarda meme, erkeklerde akciğer kanseri, ama kadınlarda da akciğer kanserinde bir artış var. Sigara içmeyle ilişkili yine. Kadınlarda sigara içme oranı artıkça onlarda da akciğer kanseri arttı'' diye konuştu.

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