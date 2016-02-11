T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sekiz saat boyunca denizde hayatta kalmaya çalışan mülteci yaşadıklarını anlattı

''Teknedekilerden kimi boğuldu, kimi hipotermiden öldü''

11 Şubat 2016 10:46

Balıkesir Altınoluk'ta açıklarında 27 göçmenin can verdiği teknenin burun kısmına tutunarak hayatta kalan Iraklı mülteci, yaşadığı kâbusu anlattı. İsminin Pelen Hüseyin olduğu öğrenilen mülteci, ''Yüzerek burna ulaştım, sekiz saat suda ayak çırptım.'' ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki mülteci, 8 saat boyunca batan teknenin suyun dışında kalan kısmında yaşama tutundu.

 

‘Mazottan ayağım yandı’

 

Hüseyin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“10 gündür Altınoluk’ta bekliyorduk. Teknede 18 Suriyeli 13 Iraklıydık. Denize açıldıktan 5-10 dakika sonra motor arızalandı. Tamir ettik, bu defa yan yattı. Alabora olup, batmaya başladı. Suya düştüm. Teknenin burun kısmı dışarıda kaldı. Yüzerek, burna ulaşıp tutundum. 8 saat suda ayaklarımı çırptım. Mazottan ayağım yandı. Teknedekilerden kimi boğuldu, kimi hipotermiden öldü. Artık öleceğime inanmıştım. Helikopteri görünce el salladım. Halat atıp kurtardılar. Türk askerine teşekkür ediyorum.”

ETİKETLER

mülteciteknepelen hüseyinsuriyeiç savaş

İlgili Haberler

Erdoğan'dan AB'ye: 2 yıl için 3 milyar Euro verecekseniz hiç konuşmayalım; mültecileri otobüslerle göndeririz

"Tabii ki prens gibi davranacaksınız, ben üçüncü dünya ülkesini temsil etmiyorum"

İşte Davutoğlu ile Merkel'in mülteci krizinde vardığı 10 maddelik mutabakat

Davutoğlu ve Merkel, 4 ayda 7’nci görüşmeyi dün Çankaya Köşkü’nde yaptı

Mülteci kriziyle mücadele NATO'nun gündeminde

NATO savunma bakanları bugün Almanya ve Türkiye'nin birlikte sunduğu öneriyi tartışacak. Mülteci kriziyle mücadelede NATO'nun devreye girmesi gündemde.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24