Sekiz saat boyunca denizde hayatta kalmaya çalışan mülteci yaşadıklarını anlattı

Balıkesir Altınoluk'ta açıklarında 27 göçmenin can verdiği teknenin burun kısmına tutunarak hayatta kalan Iraklı mülteci, yaşadığı kâbusu anlattı. İsminin Pelen Hüseyin olduğu öğrenilen mülteci, ''Yüzerek burna ulaştım, sekiz saat suda ayak çırptım.'' ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki mülteci, 8 saat boyunca batan teknenin suyun dışında kalan kısmında yaşama tutundu.
‘Mazottan ayağım yandı’
Hüseyin yaşadıklarını şöyle anlattı:
“10 gündür Altınoluk’ta bekliyorduk. Teknede 18 Suriyeli 13 Iraklıydık. Denize açıldıktan 5-10 dakika sonra motor arızalandı. Tamir ettik, bu defa yan yattı. Alabora olup, batmaya başladı. Suya düştüm. Teknenin burun kısmı dışarıda kaldı. Yüzerek, burna ulaşıp tutundum. 8 saat suda ayaklarımı çırptım. Mazottan ayağım yandı. Teknedekilerden kimi boğuldu, kimi hipotermiden öldü. Artık öleceğime inanmıştım. Helikopteri görünce el salladım. Halat atıp kurtardılar. Türk askerine teşekkür ediyorum.”