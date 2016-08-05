'Denizde Caz' etkinliği bugün başlıyor

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Denizde Caz etkinliğinde değerli caz müzisyenleri İstanbul Boğazı’nda konser verecek. Denizde Caz kapsamında, The Primetime Cruise gemisinde gerçekleştirilecek konserler 5 Ağustos’ta FOURinthePOCKET ile başlıyor.

ArtfulLiving'in haberine göre, Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Mert Önal ve Toygun Sözen’den oluşan FOURinthePOCKET Erykah Badu, Jill Scott ve Meshell N'degeocello gibi isimlerin parçalarını kendi tarzlarıyla yorumlarken funk, R&B ve soul müzik türlerinin etkileşimiyle ortaya koydukları şarkıları İstanbul Boğazı’nda müzikseverlere sunacak.

Radyo sponsoru JoyJazz ve dergi sponsoru Zero İstanbul katkılarıyla toplam dört konserin gerçekleştirileceği etkinlikte 19 Ağustos’ta Selen Gülün Trio, 03 Eylül’de Ferit Odman Quartet ve 24 Eylül’de İlham Gencer Quartet sahne alacak.