Denizde 5 saat kalan 4 yaşındaki mülteci, son anda kurtarıldı

Karadeniz’de 24 mültecinin ölümü, 6'sının kaybolmasıyla sonuçlanan tekne faciasında, Irak Türkmeni 4 yaşındaki Lia mucize eseri kurtarıldı. Ölü sanılan Lia denizde 5 saat kaldıktan sonra son anda elini uzatınca helikopterdeki görevlilerce fark edildi.

Habertürk'ten Arif Taşkın ve Caner Aktan'ın haberi aynen şöyle:

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde 2 Eylül 2015’te cesedi sahile vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin görüntüsü, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yürek burkan bu görüntü mülteci dramını bir kez daha gündeme getirirken, Aylan bebekten önce olduğu gibi sonrasında da onlarca, yüzlerce çocuk göç yolunda hayatını kaybetti.

Karadeniz’in Kefken açıklarında 22 Eylül Cuma günü sulara gömülen mülteci teknesinde, Aylan bebekten yalnızca 1 yaş büyük olan Irak Türkmeni, Lia Şamal Aziz isimli kız çocuğu mucize eseri hayatta kaldı. Kaderi Aylan’la aynı olmadı. Kurtarma helikopterinde bir askerin kucağında battaniyeye sarılı fotoğrafı sembol oldu. Herkes onu merak etti. Durumu nasıldı? Ailesi yaşıyor muydu?

Kapsamlı arama yapıldı

Habertürk, 24 kişinin öldüğü ve 6 kişinin kaybolduğu facianın ardından, “Kurtuluş ve hüzün” başlığıyla manşetine taşıdığı Lia’nın öyküsüne ulaştı. Sudan çıkarıldıktan sonra havluya sarılıp hipotermi geçirmesine engel olunan küçük kız, kendisini kurtaran astsubayın kucağında girdiği şoktan çıkamamıştı.

Lia’yı bağrına basan o astsubayın yakınlarına anlattığına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan arama-kurtarma harekâtına, TCG Kilimli ve TCG Tuzla karakol gemilerinin yanı sıra 1 deniz karakol uçağı ve 2 Skorsky SH-70 deniz helikopteri de katıldı. Deniz üzerinde tarama faaliyeti yapan helikopterdeki personele, hayatta olan mültecilere odaklanılması, yaşamını yitirenlerin gemilerle alınacağı talimatı verildi.

Elini kaldırıp yaşadığını gösterdi

Minik bir kız çocuğunu hareketsiz gören helikopterdeki kurtarma ekibi, hayatta olduğunu tespit ettikleri yetişkin bir kişiyi deniz yüzeyinden almak için manevra yaptı. Bu sırada bir mucize gerçekleşti. Helikopterin sesi ve rüzgârla kendine gelen küçük kız, elini kaldırıp adeta helikopterde bulunanlara “Ben buradayım, yaşıyorum” dedi. Astsubayın ikazı üzerine yönünü değiştiren helikopter, minik mülteci kızı, ardından da hayatta olan diğer yetişkin mültecileri kurtardı.

Babası sağ ancak annesinden haber yok

Kahraman astsubay, en az 5 saat Karadeniz’in azgın dalgaları arasında kurtarılmayı bekleyen küçük kızı, üzerindeki kıyafetleri çıkardıktan sonra vücut ısısını dengelemek için bir havluya sardı. İlk hedef olarak uyumasını engellemek için sürekli onunla konuşmaya çalışan astsubayın küçük kızla çekilen fotoğrafını ise TSK paylaştı.

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