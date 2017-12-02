Denizcilik ve sanat dünyası bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)-HER yıl geleneksel olarak yapılan Yeni Deniz Mecmuası Buluşmaları’nın ikincisi önceki akşam Deniz Müzesi’nde yapıldı. Davette sanat, edebiyat, denizcilik ve yayıncılık dünyasından isimler bir araya geldi. Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini alan dergi aynı zamanda aralık ayında yayımlanan sekizinci sayısıyla ikinci yılını kutluyor.

Yeni Deniz Mecmuası, gerçekleştirdiği konserle denizcilik ve sanat dünyasını bir araya getirdi Deniz Müzesi’nin etkileyici atmosferinde Trio Tempus’un verdiği konserde M. Bruch ve C. Reinecke eserleri deniz ve tarihle buluştu. Derginin yayın yönetmeni Enis Batur yaptığı konuşmada, Yeni Deniz Mecmuası\'nın yalnızca bir kültür sanat dergisi olarak yayımlanmadığına dikkat çekti; denizin günümüzde temsil ettiği stratejik, siyasi ve ekonomik önemli bir zemini olduğunu vurguladı.

Enis Batur, \" Sekiz sayılık bir serüven arkamızda kaldı. Umarım açtığımız yelken bizi çok uzaklara götürür. Biz deniz ülkesiyiz. Her ne kadar İstanbul gibi denizin içine sokulmuş bir şehirde hâlâ denizi görmemiş insanlarımızın yaşadığını biliyor olsak da, hâlâ kıyı kentlerimizde denize arkasını dönerek oturmayı tercih eden insanlar olduğunu biliyor olsak da, yine de kültürümüzde ve tarihimizde deniz imgesinin geniş bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.\" dedi.

\"RÜZGAR ESMEDEN DENİZ KIPIRDAMAZ\"

Yayın Kurulu’nda Cem Gürdeniz, Emin Nedret İşli, Murat Koraltürk, Ahmet Kuyaş ve Tunca Arslan’ın yer aldığı, üç ayda bir yayımlanan Yeni Deniz Mecmuası, deniz kültürünü her boyutuyla ve derinlemesine ele alıyor.

Denizin ve denizcilerin gerçeklerini siyasetten sanata ve edebiyata, ekonomiden tarihe, ulusal güvenlik stratejilerinden coğrafyaya açılan yelpazede yansıtmayı amaçlayan dergi “Rüzgâr esmeden deniz kıpırdamaz” sloganıyla yola çıkmıştı.

(FOTOĞRAFLI)