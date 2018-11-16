T24 LogoT24 Logo
Medya

Deniz Zeyrek'in yeni adresi belli oldu

Zeyrek, FOX TV'de gündemi değerlendirmeye de devam edecek

16 Kasım 2018 12:41

Hürriyet gazetesinin Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından gazeteden ayrılan eski Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek’in yeni adresi belli oldu. Zeyrek, artık Sözcü gazetesinde yazacak.

Dün Sözcü’nün Ankara bürosuna giden ve mesai arkadaşları ile tanışan Zeyrek’in haftanın 3 günü Ankara kulislerini köşesinde kaleme alacağı öğrenildi.

Zeyrek, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu “Çalar Saat Hafta Sonu” programında gündemi değerlendirmeye de devam edecek.

Zeyrek yeni adresini duyururken Yaşar Kemal'den alıntı yaptı. "Karanlığın sonu bir ulu şafak/ Sarp kayadan geçen yola MERHABA!" diye yazan Zeyrek şu tweet'i attı:

ETİKETLER

deniz zeyrekhaberaçıklamayeni adresaçıklama
","articleSection":"Medya","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-11-16T12:41:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/deniz-zeyrekin-yeni-adresi-belli-oldu,749360","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/deniz-zeyrekin-yeni-adresi-belli-oldu,749360"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24