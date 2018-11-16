Hürriyet gazetesinin Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından gazeteden ayrılan eski Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Deniz Zeyrek’in yeni adresi belli oldu. Zeyrek, artık Sözcü gazetesinde yazacak.

Dün Sözcü’nün Ankara bürosuna giden ve mesai arkadaşları ile tanışan Zeyrek’in haftanın 3 günü Ankara kulislerini köşesinde kaleme alacağı öğrenildi.

Zeyrek, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu “Çalar Saat Hafta Sonu” programında gündemi değerlendirmeye de devam edecek.

Zeyrek yeni adresini duyururken Yaşar Kemal'den alıntı yaptı. "Karanlığın sonu bir ulu şafak/ Sarp kayadan geçen yola MERHABA!" diye yazan Zeyrek şu tweet'i attı: