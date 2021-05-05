Deniz Zeyrek: Bazalt taş ocağının sahibi meğer devletimizmiş, ancak belgedeki iletişim adresi ise Cengiz Holding'miş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Rize İkizere’nin İşkencedere mevkiinde Cengiz Holding tarafından açılacak taş ocağına tepki gösterdiği yazısında, “Bazalt taş ocağının sahibi meğer devletimizmiş, ancak belgedeki iletişim adresi ise Cengiz Holding'miş” dedi.

Rizeli bir AKP’li siyasetçinin İkizdere'de bizzat köylülerin şikâyetlerini dinledikten sonra, Ankara’da “başka yolu yok mu” diye sorduğunu ancak, “Deniz ancak bazalt kayalarla doldurulabiliyor. Dolgu malzemesinin erimemesi lazım. Maden Genel Müdürü ‘o kayalardan başka yerde yok' diyor” yanıtı aldığını aktaran Zeyrek, Dwamish kabilesinin şefi Seatle'ın 1854'te kendilerinden toprak satın almak isteyen ABD Başkanı Pierce'a gönderdiği mektubu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Rize köylüleri adına konuşan o dirayetli kadınlar, 135 yıl sonra bugün, Türkiye'de Şef Seattle'ın yerine geçmiş durumda. Mehmet Cengiz ve arkasındakiler ise İkizdere'yi isteyen “Beyaz Adam” olmuş. Belki bu kez de Beyaz Adam kazanacak.

İkizdere'yi, savunmak için ortak açıklama yapan Rizeli siyasetçiler Bekaroğlu, Murat Karayalçın, Yaşar Okuyan, Alper Taş, Oktay Ekşi, İbrahim Tez, Halit Dumankaya, Prof. Mehmet Haberal, Prof. Yakup Kepenek, Ahmet Güryüz Ketenci, Sami Kumbasar, Metin Öney, Necdet Saruhan, Şadan Tuzcu gibi isimler bir kez daha devletin gücü karşısında pes edecek, yenilecek. Ancak sonunda son sözü Rize'nin dereleri söyleyecek!”

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