Deniz Yücel'in hücresinin krokisine tasarım ödülü

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in kaldığı hapishanenin krokisini çizen gazetenin grafikerleri Almanya'nın en önemli tasarım ödülü 'Goldener Nagel'e layık görüldü.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, hem Türkiye hem de Almanya vatandaşı olan Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına alınmıştı. Yücel 27 Şubat'ta "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından tutuklanmıştı. Bir yıldan fazla süre Türkiye'de hapiste kalan Yücel 16 Şubat 2018'de serbest kalmıştı.

Deniz Yücel'in tutukluluğu, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilime neden olmuştu. Serbest kaldıktan sonra Almanya'ya giden Yücel'in Silivri'de kaldı hücrenin krokosini çizen Die Welt'in grafikçileri grafik ödülüne layık görüldü.

Twitter üzerinden bir gönderi paylaşan Yücel emeği geçen herkese teşekkürler' diyerek haberi takipçilerine duyurdu. Yücel, “Silivri'de kaldığım hücrenin bire bir krokisini çizen WELT'in grafikçileri, bu çalışmalarıyla Almanya'nın en önemli tasarım ödülü "Goldener Nagel"e layık görüldü” ifadesini kullandı.

Kroki, Aralık 2017'de Die Welt'in arka sayfalarında yayımlanmıştı.