T24 LogoT24 Logo
Medya
Deutsche Welle

Deniz Yücel ve Aslı Erdoğan'a basın özgürlüğü ödülü

Almanya’nın saygın basın özgürlüğü ödüllerinden Sparkasse Leipzig Medya Vakfı’nın bu yılki Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü’ne gazeteci Deniz Yücel ve yazar-gazeteci Aslı Erdoğan layık görüldü

06 Temmuz 2017 18:14

Bu yılki Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü’ne yönelik açıklama, Sparkasse Leipzig Medya Vakfı’nın müdürü Stephan Seeger tarafından yapıldı.

Seeger açıklamasında, İstanbul'da tutuklu bulunan Deniz Yücel ve tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan’ın “ciddi ve tartışmacı bir şekilde çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemki demokrasi vaadini ciddiye alan ve eleştirel habercilikleri yüzünden bu cumhuriyet tarafından baskıya maruz kalan” iki gazeteci olduğunu vurguladı.

Vakıf müdürü, “Basın özgürlüğüne dönülmesi ve keyfi şekilde tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması” yönündeki taleplerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin peşini bırakmayacağını ifade etti.

Seeger ayrıca Erdoğan ve hükümetinin “günün birinde hesabını vermek zorunda kalacakları siyasi icraatlarının sorumluluğundan da kurtulamayacaklarını” vurguladı.

2001 yılından beri verilen Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü ile medyanın özgürlüğü için çaba sarf eden gazeteci ve kurumlar ödüllendiriliyor. Türkiye’den daha önce dört gazeteci, Ahmet Altan, Nedim Şener, Can Dündar ve Erdem Gül bu ödüle layık görülmüştü.

Ödül töreni 6 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd, AÜ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSparkasse Leipzig Medya VakfıBasınMedyanın GeleceğiDeniz YücelAslı ErdoğanLeipzig BasınSparkasse Leipzig Medya Vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24