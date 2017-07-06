Deniz Yücel ve Aslı Erdoğan'a basın özgürlüğü ödülü

Bu yılki Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü’ne yönelik açıklama, Sparkasse Leipzig Medya Vakfı’nın müdürü Stephan Seeger tarafından yapıldı.

Seeger açıklamasında, İstanbul'da tutuklu bulunan Deniz Yücel ve tutuksuz yargılanan Aslı Erdoğan’ın “ciddi ve tartışmacı bir şekilde çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dönemki demokrasi vaadini ciddiye alan ve eleştirel habercilikleri yüzünden bu cumhuriyet tarafından baskıya maruz kalan” iki gazeteci olduğunu vurguladı.

Vakıf müdürü, “Basın özgürlüğüne dönülmesi ve keyfi şekilde tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılması” yönündeki taleplerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin peşini bırakmayacağını ifade etti.

Seeger ayrıca Erdoğan ve hükümetinin “günün birinde hesabını vermek zorunda kalacakları siyasi icraatlarının sorumluluğundan da kurtulamayacaklarını” vurguladı.

2001 yılından beri verilen Leipzig Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü ile medyanın özgürlüğü için çaba sarf eden gazeteci ve kurumlar ödüllendiriliyor. Türkiye’den daha önce dört gazeteci, Ahmet Altan, Nedim Şener, Can Dündar ve Erdem Gül bu ödüle layık görülmüştü.

Ödül töreni 6 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek.

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dpa/epd, AÜ/GA