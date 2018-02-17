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Deniz Yücel eşine kavuştu, akıllara Mahmut Tanal geldi: O gelmiyorsa biz getiririz

"Mahmut Tanal yoksa aşk özgürdür"

17 Şubat 2018 14:27

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek", "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla Türkiye'de bir yıldır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, dün (16 Şubat 2018) tahliye edildi. Yücel'in, eşi Dilek Yücel'e kavuşma anına ilişkin fotoğraf ise, akıllara CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ı getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "O gelmiyorsa biz getiririz" notuyla söz konusu kareye fotoşopla Tanal'ı da ekledi. 

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"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla görülen Cumhuriyet davasının üçüncü duruşmasında hakkında tahliye kararı verilen Cumhuriyet Yayın Danışmanı Kadri Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel'le öpüştüğü sırada çekilen fotoğraf, sosyal medyada gündem olmuştu. Fotoğrafta, Gürsel çiftini izleyen Mahmut Tanal da yer almıştı.

Bu kare, kullanıcılar tarafından "Mahmut Tanal, ne işin var orada" denerek tiye alınmıştı. 

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