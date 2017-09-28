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Ahmet Hakan: Allah senin müstahakkını versin Mahmut Tanal, çık şu kareden!

"Sihri bozdun sihri"

28 Eylül 2017 11:39

Cumhuriyet Davası'nın 3. duruşmasında tahliye olan gazeteci Kadri Gürsel'in Silivri Cezaevinden çıktığı anlarda eşi Nazire Kalkan Gürsel'le öpüşmesi ve o anlarda fotoğrafta yer alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal çok konuşuldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan kareye giren Tanal hakkında, "Allah senin müstahakkını versin Mahmut Tanal, çık şu kareden!" ifadesini kullandı.

Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın "Yanılgı yanılgı büyüyen bir zafer var mıdır?" başlığıyla (28 Eylül 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:    

Bu fotoğraf karesinde neler var?

- Aşk var.

- Hasretin sona ermesi var.

- Özgürlük var.

- Spontane heyecan var.

- Plansız, hesapsız kavuşma heyecanı var.

- Güzellik var.

- Mehmetçiğin sevgi dolu bakışı var.

- Mehmetçiğin mahcubiyeti var.

*

Ve bir de Mahmut Tanal var.

*

Allah senin müstahakkını versin Mahmut Tanal!

Çık kareden.

Sihri bozdun sihri.

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