Deniz Yücel'den Bakan Soylu'ya: Adamlığı; aklını ve iradesini başkasına kiraya vermek sananlar, İsmet Paşa'nın adını ağzına alamazlar

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İsmet İnönü'ye "darbeci" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Yücel, "Devleti babasının arpalığı, bakanlığı kendisinin şirketi, adamlığı da aklını ve iradesini başkalarına kiraya vermek sananlar, İsmet Paşa’nın adını da CHP’nin anlı şanlı geçmişini de ağzına alamazlar" dedi.

Deniz Yücel, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Süleyman Soylu için şu ifadeleri kullandı:

"Bırakın İsmet İnönü’nün adını ağzına alacak kapasiteyi ve siyasi kariyeri, kendi partisini çıkar ve makam uğruna satıp saraya biat etmiş, işine geldiğinde FETÖ ile iş tutup işi bittiğinde düşman olmuş Suç İşleri Bakanı'nın hadsizlik ve cahillik kariyerine yeni bir sayfa daha eklendi.

Emniyet arşivindeki suçlular, mafya üyeleri, dolandırıcılarla yan yana, kol kola fotoğrafları olan bu zat ne ülke tarihinden ne de demokrasiden haberdar. İsmet İnönü, bağımsızlık savaşının batı cepheleri komutanı, 60 milyondan fazla insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı’ndan ülkesini ve askerini korumuş büyük bir devlet adamıdır.

İstiklal Madalyası sahibi, bu ülkeye demokrasiyi ve bağımsızlığı getirmek uğruna canını defalarca ortaya koymuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Antlaşması'nın kahramanı, büyük bir asker ve liderdir. Devleti babasının arpalığı, bakanlığı kendisinin şirketi, adamlığı da aklını ve iradesini başkalarına kiraya vermek sananlar, İsmet Paşa’nın adını da CHP’nin anlı şanlı geçmişini de ağzına alamazlar."

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde "Demokrasiye Geçişin 72. Yılında Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi" adlı foruma katılmıştı. Soylu, burada, İsmet İnönü'ye yönelik, "Bu, İsmet İnönü'nün CHP'sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin rengini, kanını, suyunu, sinirini, duygusunu veren de İsmet İnönü'nün CHP'sidir. Kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir" demişti.

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