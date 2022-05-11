Bakan Soylu: CHP içinde vatana ihanet edenlere karşı içi 'cız' eden insanlar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkede CHP içinde vatana ihanet edenlere karşı içi 'cız' eden insanlar var" dedi.

Bakan Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Utanmadan 2023 yılında kaç milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyükelçisiyle konuştunuz. Çağatay Kılıç dedikodusu yaptınız . İlk Cumhurbaşkanı seçilenin iki ya da üç yıl gideceğini, ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Ukrayna-Rusya krizinin, o savaşın sonuçlarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Millet İttifakı içindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu, HDP'den nasıl oy devşirileceğini konuştunuz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs 1950'deki seçimin 72'nci yıl dönümü nedeniyle, Aydın'daki Adnan Menderes Müzesi'nde 'Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu' düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı toplantıda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, çok sayıda akademisyen ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri hazır bulundu. Foruma katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti tarihini ve Adnan Menderes ile birlikte yaşananları yeniden anlatmanın oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

"Sanki alelade bir kanun metni"

Konuşmasına başlarken, 16 Eylül 1961 tarihli Resmi Gazete'de Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının yayınlandığını hatırlatan Bakan Soylu, Menderes ve arkadaşlarını sevenler ile ailelerinin bu kararı ne hislerle okumuş olabileceklerini vurgulayarak, bu kararın sanki alelade bir kanun metni ve mahkeme kararı gibi sıradan yazıldığını dile getirdi.

Konuşmasında tarihten bazı anekdotlar aktaran Soylu, "1930'da Atatürk şehitler ile alakalı bir abide yapılması konusunda değerlendirmede bulunmuş. 1944'te bu karar tekrar alınıyor. 1952'de rahmetli Adnan Menderes bir karar alıp bir şehitler cemiyeti kurmayı ve bir anıt yaptırmayı öneriyor. 1955'te Resmi Gazete'de Adnan Menderes hükümeti Çanakkale'de bir araziyi şehitler cemiyetine ufak bir meblağ ile tahsis ediyor. İstanbul Valisi başkanlığında bir heyet çalışıyor ama bir adım atılamıyor. 1958'de Menderes bugünkü Çanakkale Abidesi'ni yaptırıyor" dedi.