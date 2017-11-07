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Deniz Yücel başvurusunda AİHM'den Türkiye'ye son mühlet

AİHM, Yücel’in durumuna ilişkin Türkiye'nin görüşünü sunması için tanınan ek süreyi son kez uzattı

07 Kasım 2017 13:15

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'de tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili başvuru kapsamında Türkiye'ye savunma için verilen süreyi son kez uzattı.

Die Welt gazetesi, AİHM'in Yücel’in durumuna ilişkin Türkiye’ye görüşünü sunmasını için verilen ek sürenin 28 Kasım tarihine kadar uzatıldığını bildirdi. Gazetenin haberine göre,  AİHM tarafından Yücel'in avukatı Veysel Ok'a gönderilen yazıda, Türkiye’nin talebi üzerine verilen mühletin bir kez daha uzatılmayacağı da kaydedildi.

Türkiye'de şubat ayında tutuklanan Türk ve Alman vatandaşlıklarına sahip Deniz Yücel hakkında hâlâ bir iddianame bulunmuyor. AİHM, Yücel adına yapılan başvuruya ilişkin olarak Türkiye’ye görüşünü iletmesi için 24 Ekim’e kadar süre tanımıştı. Ancak Ankara, sürenin bittiği gün AİHM’e başvurarak, sürenin altı hafta uzatılmasını talep etmiş ve üç hafta ek süre tanınmıştı. Buna göre, Türkiye'nin görüşünü 14 Kasım’da AİHM'e iletmesi gerekiyordu.

Deniz Yücel, hakkında uzun süredir iddianame hazırlanmadığı, hâkim karşına çıkartılmadığı ve tecritte tutulduğu gerekçeleriyle avukatları aracılığıyla nisan ayında AİHM’e başvurmuştu. Avukatları, başvuru dilekçesinde Yücel'e yönelik muamelenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddeleri arasında yer alan özgürlük ve güvenlik hakkını, ifade özgürlüğünü ve cezaevinde işkence ve insanlık dışı muamele yasağını ihlal ettiğine işaret etmişlerdi.

Yaklaşık dokuz aydır tutuklu

Deniz Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-postalarına ilişkin haberlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gittiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 14 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Yücel, yaklaşık iki hafta sonra da “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve terör propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Mayıs ayında iç tüzük değişikliğine giden AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde öngörülmüş bir hakkın kullanımıyla doğrudan bağlantılı olarak gözaltında ya da tutuklu olan bireyler tarafından yapılan başvuruları "acil” koduyla işleme koyma kararı alarak Yücel'in dosyasına öncelik verileceğini açıklamıştı. Ancak Türkiye’nin görüşü olmaksızın dosyanın incelenmesi tamamlanamıyor.

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