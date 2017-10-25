Türkiye, Deniz Yücel için AİHM'den ek süre talep etti

AİHM'in Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel hakkında görüşünü bildirmesi için tanıdığı sürenin dolması üzerine Türkiye 6 haftalık ek süre talebinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, (AİHM) tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel adına yapılan başvuruya ilişkin olarak Türkiye'ye görüşünü hazırlaması için 24 Ekim tarihine kadar süre vermişti.

Mahkeme sözcüsü tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, Türkiye görüşünü sunmak için 6 haftalık ek süre talebinde bulundu. Mahkeme henüz ek süre talebine ilişkin karar vermedi.

AİHM tutuklu gazetecilere ilişkin benzer başvurularda görüş bildirilmesi için 3 haftaya kadar ek süre veriyor.

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında herhangi bir iddianame düzenlenmeden ve hâkim karşısına çıkartılmadan tutukluluğunun devam etmesi üzerine Yücel'in avukatları nisan ayında AİHM'e başvurmuştu.