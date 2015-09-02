Deniz Ülke Arıboğan'ın TRT'deki işine son verildi, Cem Küçük kanal yöneticilerini tebrik etti!

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star yazarı Cem Küçük, Deniz Ülke Arıboğan'ın TRT'deki işine son verilmesi dolayısıyla TRT Genel Müdürü Şenol Göka ve TRT Haber ve Spor yayınları Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör'ü kutladı.

TRT Haber ekranlarında uzun zamandır Açı adlı televizyon programı yapan Deniz Ülke Arıboğan bu sabah saatlerinde başlatılan Koza-İpek Grubu'na yönelik operasyona ilişkin olarak Demokrasi ona layık olanların, ona sahip çıkanların hak ettiği bir rejimdir. Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez” mesajını paylaşmış kısa bir süre sonra da TRT'deki işine son verildiğini duyurmuştu.

Arıboğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TRT'de uzun yıllardır yaptığım Açı programındaki görevime son verilmiş. Şanım olsun!” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük'ün konuya ilişkin paylaşımları şöyle: