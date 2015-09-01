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Deniz Ülke Arıboğan'ın TRT'deki görevine son verildi

'TRT'de uzun yıllardır yaptığım Açı programındaki görevime son verilmiş. Şanım olsun!'

01 Eylül 2015 17:52

TRT Haber ekranlarında uzun zamandır Açı adlı televizyon programı yapan Deniz Ülke Arıboğan'ın görevine son verildi. 

Arıboğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TRT'de uzun yıllardır yaptığım Açı programındaki görevime son verilmiş. Şanım olsun!” ifadelerini kullandı.

Arıboğan’ın bu tweetin öncesinde paylaştığı, “Demokrasi ona layık olanların, ona sahip çıkanların hak ettiği bir rejimdir. Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez” mesajı ise dikkat çekti.

"Koza İpek Grubu'na operasyona tepki" olarak yorumlanan bu tweet sonrasında TRT yönetiminin Arıboğan’ın işine son verdiği öne sürüldü.

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