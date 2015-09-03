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Deniz Ülke Arıboğan'dan Cem Küçük'e: Yeteneksiz İsrail köstebeği!

Cem Küçük, TRT'deki işine son verilen Deniz Ülke Arıboğan hakkında 'vatansever babasının kemiklerini sızlatan biri' diyerek TRT yöneticilerini kutlamıştı

03 Eylül 2015 21:57

Prof.Dr. Deniz Ülke Arıboğan, TRT'de işine son verdikleri için kanal yetkililerini kutlayan Cem Küçük'e yönelik açıklamalarda bulundu. Arıboğan, babası Mahir Kaynak'a atıfta bulunarak “Rahmetli babam yeteneksiz İsrail köstebeği dediği KÜÇÜK adamların bunca adamdan sayılacağını hiç tahmin etmezdi” dedi. Star yazarı Cem Küçük, “Deniz Ülke, vatansever babasının kemiklerini sızlatan biri. Kocasının ticari çıkarları gereği FETÖ'yü destekliyor” demişti.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan akademisyen Deniz Ülke Arıboğan şunları kaydetti:

“Bir ülke de ‘KÜÇÜK' adamların boyu uzamaya başladığı zaman, o yerde güneş batıyor demektir. Yeteneksiz köstebekler de adamdan sayılıyor ya! İstihbarat terminolojisinde köstebek sizden gibi görünür ama karşı tarafın adamıdır. Sizi yanlışa sevk etmekle görevlidir. Truva atıdırlar. Rahmetli babam yeteneksiz İsrail köstebeği dediği KÜÇÜK adamların bunca adamdan sayılacağını hiç tahmin etmezdi. Köstebekler küçüktürler mide bulandırırlar. Nihayetinde her zaman devlet tarafından keşfedilip çöpe atılırlar. Devletinize güvenin!”

Deniz Ülke Arıboğan, İpek Medya'ya yapılan operasyonu kınayan bir Tweet attıktan 3 saat sonra TRT'deki işinden çıkarılmıştı. 

Star yazarı Cem Küçük, “Deniz Ülke, vatansever babasının kemiklerini sızlatan biri. Kocasının ticari çıkarları gereği FETÖ'yü destekliyor. Utanıyorum... Şenol Göka ve Nasuhi Güngör'ü Deniz Ülke ile ilgili aldıkları karar gereği tabrik ediyorum” demişti.

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