Deniz Tekin, Ağaçkakan, Wild Beasts ocak ayında Salon'un konukları olacak

Salon müzikseverlerin ajandasını yeni yılın ilk ayıyla beraber meşgul etmeye devam edecek. Ocak ayında Salon’un ilk konuğu İngiliz indie rock, synth pop grubu Wild Beasts olacak. Türkiye’de verdikleri tıklım tıklım konserlerde izleyicileriyle kurdukları mütevazı ve samimi iletişimle festivallerin en aranan isimlerinden biri haline gelen ekip, uzun bir aradan sonra, 11 Ocak Perşembe akşamı, tekrar Salon’da hayranlarıyla bir araya gelecek. Salon'da Wild Beasts’in ardından, 13 Ocak Cumartesi akşamı yeni dönemin en başarılı şarkıcı, söz yazarlarından Deniz Tekin’i sahnesinde ağırlayacak. Alametifarikası sesi ve sahne performansı ile gelecek vaat eden Tekin, yeni seslere kulak vermek isteyenler için Salon’da olacak.

18 ve 19 Ocak’ta iki gece üst üste vereceği konserlerle Arjantin kökenli İsveçli şarkıcı, söz yazarı José González Salon’da indie-folk rüzgarları estirecek. González’in ardından Ocak ayının son konuğu ise deneysel hip-hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız'ın solo projesi Ağaçkakan. Açılışını Document1, kapanışı ise Golem yapacağı gecede, çarpıcı sözleri ve güçlü altyapıya sahip parçalarıyla 27 Ocak Cumartesi akşamı Salon’da.

Detaylı bilgiyi ekteki basın bülteninde bulabilirsiniz.

Wild Beasts

İngiliz indie rock, synth pop grubu Wild Beasts, 2002’de Hayden Thorpe ve Ben Little önderliğinde ‘Fauve’ adıyla kuruldu, 2004’te davulcu Chris Talbot’un katılımıyla Wild Beasts olarak ortalığı kasıp kavuracak kariyerleri başladı. 2007’de Domino Records’la anlaşan ekip, ilk üç albümlerinde Richard Formby ile, elektronik altyapıların iyice hissedildiği sonraki iki albümde ise Lexxx, Leo Abrahams ve John Congleton gibi müzik dünyasının en değerli prodüktörleriyle çalıştılar. İkinci albüm ‘Two Dancers’ ile İngilizlerin en prestijli ödülü Mercury adaylığı aldılar. Platformlarda milyonları aşan izleme ve dinlemelerle hepsi ezbere bilinen onlarca hit parçaya imza attılar. 2016’da yayımladıkları son albüm ‘Boy King’de dans pistinin vazgeçilmezine dönüşen yepyeni hit parçalara yer verdiler. Türkiye’de verdikleri tıklım tıklım konserlerde izleyicileriyle kurdukları mütevazı ve samimi iletişimle festivallerin en aranan isimlerinden oldular. 10 yıllık bir nostalji yaşatacak sımsıcak bir konser için şimdi ilk defa Salon’dalar.

Deniz Tekin

Yeni dönemin en başarılı şarkıcı, söz yazarlarından Deniz Tekin, dinleyenlerin içine işleyen sesi, kendine has vokali ve Ahmet Kaya’dan Zeki Müren’e kadar birçok sanatçının şarkılarına olan yorumlarıyla dikkatleri çekti. Kendi besteleriyle de oldukça beğeni toplayan Deniz Tekin, Sofar Sounds video’larının dünya çapında en çok izlenenleri arasına girdi. Alametifarikası sesi ve sahne performansı ile gelecek vaat eden sanatçı, bu yıl ilk stüdyo albümü ‘Kozakuluçka’yı yayımladı. Yoğun konser maratonunda ona canlı performanslarında bas gitarda Sezer Özdem, davulda, Bartu Özbatur ve gitarda Gürhan Öğütücü eşlik ediyor. Deniz Tekin, yumuşacık sesi ve sımsıcak şarkılarıyla Salon’da.

José González

Arjantin kökenli İsveçli şarkıcı, söz yazarı José González, hardcore gruplarında çalarak başladığı müzik kariyerinde ani bir karar değişikliği yaparak indie-folk’a yöneldi. İlk teklisini 2003’te yayımladıktan sonra ‘Veneer’ başlıklı, onu dünya çapında bilinirliğe kavuşturacak ilk albümünü çıkardı. Ardından bir diğer İsveçli grup The Knife’ın “Heartbeats”, Massive Attack’ten “Teardrop”, Joy Division’ın “Love Will Tear Us Apart”ı gibi birbirinden farklı türlerden parçalara yaptığı yorumlarla iyice sevildi. Richard Dawkins okumalarından aldığı ilhamla 2007’de ikinci albümü “In Our Nature”ı yayımlayan González, 2010 tarihli, bolca ödüllü bilgisayar oyunu Red Dead Redemption için bestelediği “Far Away” adlı şarkı ile Spike Video Game Awards’tan En İyi Şarkı ödülünü kazandı. Şarkıları birçok popüler televizyon dizisine ve reklamına renk katan sanatçı, bir diğer projesi Junip ile iki albüm yayımladıktan sonra 2015’te yayımladığı ‘Vestiges & Claws’ albümüyle hayranlarıyla hasret giderdi.

Ağaçkakan

Deneysel hip-hop dünyasının üretken ismi Burkay Yalnız'ın solo projesi Ağaçkakan, 9 yıl önce Eskişehir'de bağımsız müzik kolektifi M4NM'i kurdu. 2013 ve 2014'te yayımladığı albümlerden sonra Eylül 2017’de ‘A Naşkvit’ başlıklı bir uzunçalar daha yayımladı. Solo projelerinin yanında, roadside.picnic, Sahtekar, heranherşeyolabilir gibi gruplarda yer aldı, alıyor. Armonycoma or slt, Afgan, Emiladil, Oldeaf gibi isimlerin çeşitli şarkıların prodüktörlüğünü üstlendiği albümde Jakuzi’den Kutay Soyocak da bir şarkıda Ağaçkakan’a eşlik etti. ‘A Naşkvit’in canlı performanslarına davulda Kaan Akay, bas gitar ve elektroniklerde Emil Adil eşlik ediyor. Gecenin açılışını Document1, kapanışı ise Golem yapacak.