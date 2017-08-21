Deniz Seki’den tahliye sonrası ilk klip

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - “UYUŞTURUCU ticareti yapmak” suçundan yaklaşık 3 yıldır hapiste olan ve geçtiğimiz Haziran ayında tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, “Bal Saklıyor” şarkısının klibini sevenleriyle buluşturdu.

Üç yıllık suskunluğunu “Şükür Kavuşturana” adlı albümle bozan Deniz Seki, tahliye sonrası ilk klibini albümde yer alan “Bal Saklıyor” adlı şarkısına çekti. Muğla Akyaka’da Nihat Odabaşı yönetmenliğinde iki günde çekilen klip için tüm kıyafetleri özel olarak dikilen Seki, “Hayatı ve özgürlüğü kucaklayan bir klip yaptık” dedi.

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