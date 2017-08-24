Deniz Seki ve Faruk Salman ayrıldı!

Deniz Seki ile cezaevinde kaldığı 2.5 yıl boyunca onu bekleyen gençlik aşkı Faruk Salman ayrıldı. İkilinin çevresi, ayrılığın sebebi için, "Anlaşmazlık" diyor.

"Evlenmemiz için her şey hazır ama tarih sürpriz olsun" diyen Deniz Seki-Faruk Salman çifti iki gün önce yollarını ayırdı. Yıllar sonra kavuşup nişanlanan Deniz Seki ile Faruk Salman'ın yolları şarkıcının tutuklanmasıyla ayrılmıştı. Faruk Salman, firari olduğu dönemde bile aşkına sahip çıkmış, 2014 yılında ikinci kez ceza evine giren Deniz Seki'yi 2,5 yıl beklemişti.

Deniz Seki'nin haziran ayındaki tahliyesinden iki hafta önce, Salman Ailesi'nin Deniz Seki'yi istemediği çiftin de bu nedenle yollarını ayırdığı iddia edilmişti.



'Deniz'i bir daha bırakmam' diyen iş adamı sözünü 2,5 ay tutabildi. HT Magazin'in haberine göre; Deniz Seki'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından birlikte tatile çıkan çift iki gün önce yollarını ayırdı.



Deniz Seki ve Faruk Salman bu kararı yakın çevreleriyle de paylaştı.

''Anne olmak istiyorum"

Deniz Seki, verdiği bir röportajda ''Nişanlınız Faruk Salman ile ne zaman evleneceksiniz?'' sorusuna ''Önce kardeşim Serkan evlenecek, sonrasında Allah nasip ederse biz. Anne olmak istiyorum. Geride benden bir parça kalsın istiyorum.'' diye yanıt vermişti.