Deniz Seki'nin yeni fotoğrafları için takipçileri "photoshop" dedi!

Değişimiyle sosyal medyada çok konuşulan Deniz Seki, yeni fotoğraflarını yayınladı. Seki'nin bazı takipçileri, şarkıcının karelerinde photoshop olduğunu iddia etti.

Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşmüştü. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Seki'den yeni fotoğraflar geldi.

Habertürk'ün haberine göre; imaj değişikliğine giden 50 yaşındaki şarkıcı, bu fotoğrafını "Dün, el dediğine nasıl yar dersin?" notuyla paylaştı. Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'nin yayınladığı karelere, Yonca Evcimik, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Bazı takipçileri ise Seki'nin fotoğraflarını photoshop'tan geçirdiğini öne sürdü.