Deniz Seki: Çok üzüntülüyüm, kalbim çok acıyor

Uyuşturucu ticaretini yapmaktan yargılandığı davadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki, dün Profilo Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen imza gününe katıldı. İmza dağıtmadan önce “Söz Yaşlarım” albümündeki “Bitti” adlı şarkıyı söyleyen Seki, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı

Gözyaşlarını tutmakta zorlandığı gözüken ünlü şarkıcı, yaklaşık bir saat süren etkinlikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce 218 gün hapis yattığı davadan çıkan kararla ilgili “Bu karar size olduğu gibi bana da sürpriz oldu” diyen Seki, şöyle konuştu:

“Herkes gelmeyeceğim diye bekliyordu ama hayat devam ediyor. Çok üzüntülüyüm, kalbim çok acıyor. Ben o konuda kendime zarar vermekten başka bir şey yapmadım. Bunun adına özür de diledim. Bu son çıkan durum bana da sürpriz oldu. Aslında bu bir sonuç değil, yerel mahkemenin verdiği bir karar. Temyize başvurduk. Allah’ıma sığınıyorum ve bol bol dua ediyorum. Sizler de benim için dua edin. Her şey çok güzel olacak ona inanıyorum. Sizi seviyorum..”