Deniz Seki cezaevinden mektup gönderdi

Cezaevinde birinci ayını dolduran Deniz Seki, Vatan gazetesi yazarı Reha Muhtar'ın kendisine gönderdiği mektuba karşılık verdi. Seki'nin mektubunda "Ağıtlar yakmayın adıma, ben ölmedim ölmeyeceğim" ifadeleri yer alıyor.

Uyuşturucu madde bulundurma ve başkalarına temin etme suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi A-1 koğuşunda iki kişilik odada tek başına kalıyor.

Seki'nin Reha Muhtar'a yazdığı mektubun tam metni şöyle:

Çok kıymetli Reha Bey;

Size umudu anlatmamı istemiştiniz ya hani; En büyük umudum suçsuz olduğumun ispat edileceği aklanacağım gündür benim için... Biliyorum "doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür..."

Benim durumum da aynen öyle... Ancak elbet bir gün anlaşılacaktır tüm gerçekler diyerek, buna yürekten inanarak, dimdik anca ayakta durabiliyorum...

***

Benim için köşenizde yazmış olduğunuz yazı şu anda koğuşumda duvarları rutubetten yemyeşil olmuş duvarlara; şahane bir duvar yazısıymış gibi duruyor; ordan bana bakıyor...

Her umut dolu günün sabahına sevdiğim yazıları böyle kesip asıyorum duvarlarıma... Hem bana iyi geliyor...

Hem yalnızlığıma...

Tez vakitte özgür günlerde buluşmak konuşmak dileğiyle...

"ATEŞ"i daima "SU" ile korkuturlar...

"SU"yu hiç "ATEŞ"le korkutabilirler mi?..

***

"Geçici ayrılık benimkisi...

İlkyaz çiçeğine gebeyim...

Ağıtlar yakmayın adıma...

Ben ölmedim ölmeyeceğim...

***

Sıcak saklayın gecelerimi

Karlar altından çıkıp geleceğim...

Düşlerinizin ateşinden

Ilık bir rüzgar gibi eseceğim...

***

Canım canlarım

Hazır mı koynunuzda yerim

Gün olur gecikmiş çocuk gibi

Bağıra çağıra koşar gelirim..."

(Selda Bağcan'ın nefis bir ezgisi)

Sevgi ve Saygılarımla

Deniz Seki..