Deniz Seki: Cezaevi Türkiye'den daha güvenli; cehennemde cenneti yaşıyoruz

CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu, (CHP-CK), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edilen şarkıcı Deniz Seki'yi, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile İstanbul milletvekilleri Gamze İlgezdi, Zeynel Emre ve Mahmut Tanal tarafından gerçekleştirilen ziyarette, komisyon üyelerine konuşan Deniz Seki, "Cezaevi, memleketimden daha güvenli. Ne yapabiliriz, bir şeyler yapmak istiyorum burada. Cehennemde cenneti yaşıyoruz. Burada kendimi daha güvende hissediyorum, Türkiye'nin her tarafından güvensizlik hakim. Güvensiz bir toplumda yaşıyoruz. Kimse ölmesin, memlekete birşey olmasın, ben yatmaya razıyım” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde iki kitap yazdığını belirten Deniz Seki şöyle konuştu:

“Gitar kursu alıyorum. 16 kişilik bir koğuşta kalıyorum. İki kitap yazdım, 10 tane beste yaptım. Daha tahammülkarım, burada küçük şeylerden mutlu olunur, büyük şeylere karşı dağ gibi durulur. Niye buradayım diye düşünüyorum, tanımadığım kimselere dokunuyorum, kalplere giriyorum. Burada kendimi daha güvende hissediyorum. Buradaki sıkıntılardan biri de akşamları doktorlar burada olmuyor. Üreterek yaşıyorum. Üretmekten hayat buluyorum"