Deniz salyası Yalova'yı da etkisi altına aldı: "Ve Marmara Denizi öldü"

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj) istilası Yalova’yı da yeniden etkisi altına almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kentin Esenköy, Çınarcık, Çiftlikköy gibi turistik bölgelerinde görülen deniz salyası, birkaç gündür şehir merkezindeki yat limanını da kapladı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman Marmara Denizi'nin öldüğünü söyledi.

Marina esnafı deniz salyasından dert yanarken geçen yıl görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı.

Vefa Salman: Sesimizi duyuramadık

Marinanın deniz salyasıyla kaplı görüntüsünü paylaşan Salman, “Ve Marmara Denizi öldü” dedi. Salman, paylaşımında “El birliğiyle başardık. Oturup eserimizi seyredebiliriz artık. Çöplüğe, lağım çukuruna çevirmiştik. Nihayet karşılığını aldık. Nasreddin Hoca misali testi kırılmadan tedbir alınması konusunda uyarı ve çağrılarda bulunmuştuk. Marmara Belediyeler Birliği toplantısında söz alarak dönemin birlik başkanlarını ve haziruna acil eyleme geçilmesi gerektiğini anlatmıştık. Marmara Denizine kıyısı olan bütün belediyeleri birlikte hareket etmeye davet etmiştik. Ne yazık ki sesimizi yeterince duyuramadık” diye konuştu.

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Altınova dağıldı

Öte yandan Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de yazılı bir açıklama yaparak Altınova bölgesinde de görülen deniz salyasının rüzgarın etkisiyle dağıldığını kaydetti. Bunun tamamen doğal bir olay olduğu aktarılan açıklamada, "Yalova ilinde evsel atık sular, YASKİ, TAS-KAB, Mavi Deniz, Armutlu, Esenköy ve Koru atık su arıtma tesislerinde arıtılarak denize verilmektedir. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren sanayi kaynaklı atık sular da arıtılarak denize verilmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından belirli periyotlarda atık su arıtma tesislerinden numuneler alınmakta ve takibi yapılmaktadır" denildi.

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