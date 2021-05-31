Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
Marmara denizinde etkisini sürdüren deniz salyası Kadıköy Bostancı sahilinde arttı. Sahili kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.
31 Mayıs 2021 17:14
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Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
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Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
36
Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
46
Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
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Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
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Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi
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