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Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

Marmara denizinde etkisini sürdüren deniz salyası Kadıköy Bostancı sahilinde arttı. Sahili kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi.

31 Mayıs 2021 17:14

16

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

26

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

36

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

46

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

56

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

66

Bostancı sahilini saran deniz salyası havadan görüntülendi

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