Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı geliştirdi: 'FETÖ metre'

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DDK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, ‘FETÖ metre’ isminde bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile 810 bin muvazzaf ve emekli denizcinin yanı sıra birinci derece yakınları da mercek altına alındı.

Tümamiral Yaycı, DKK Personel Başkanı olduktan sonra örgütlerle mücadele için bir ekip olutşurdu. Bu kapsamda mücadelenin hukuki zeminde merkezi olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla Personel Başkanlığı bünyesinde Adli Takip İnceleme ve İdari İşlem Şubesi (ATİİİŞ) kuruldu.

Tanıdıklarından ekip oluşturdu

Bu birimde görev yapacak ekip, Balyoz ve İzmir Casusluk davalarından yargılanan askerler ile daha önce Yaycı'nın yakından tanıdığı her sınıftan subay ve astsubaylardan oluşturuldu.

16 bakanlık ve 25 kurumdan bilgi akışı

'FETÖ metre' analizi yapılacak kişi için komutanlıktan elde edilen veriler ile 16 bakanlık ve 25 kamu kurumundan gelen bilgiler, yazılımı Türk mühendislerce yapılan "karar destek programına" yüklenerek, ortaya çıkan sonuçlar uzmanlarca analiz edilmeye başlandı. Uygulama için ilk önce 29 ana kriter belirlendi ve sistem, darbe girişiminde yer aldığı somut delilerle tespit edilen isimler için kullanıldı.

Daha sonra 'FETÖ metre' için ana kriter 70'e, alt kriter sayısı ise 249'a çıkarıldı.

'FETÖ metre’yi analiz eden kişiler, ana kriterlerden "Bank Asya" için 21, ‘FETÖ' mensubu olduğu belirlenen üst düzey subayların sicil amirliğini yaptığı askerler için 7, 'FETÖ'ye ait kurumlarda yakınları çalışan askerler için 8, askeri lise için 12, okulu bitirme derecesi için ise 5 alt kriter oluşturdu.

“Mahrem imamlar deşifre edildi"

Darbe girişiminden sonra DKK’da muvazzaf ve emekli denizci asker ile bunların birinci derece yakını toplam 810 bin kişi 'FETÖ metre' testine alındı.

Bu çalışma sonucunda 4 bin 500 ‘FETÖ' mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu olduğu tespit edilen 600 sivil "mahrem imam" deşifre edildiği iddia edildi.

Banka hesapları incelendi

Deniz Personel Yönetim Bilgi Sistemine (DPYBS) kayıtlı yaklaşık 1 milyon GSM numarasının ByLock sorgusu yapıldı ve bunlardan bin 500'ünün söz konusu programın kullanıcısı olduğu belirlendi.

'FETÖ metre' uzmanlarının, Bank Asya'ya ilişkin TMSF'den temin edilen 19 milyon satır veriyi incelediği belirtildi.

Yaklaşık 10 bin personelin banka bilgilerini tespit eden uzmanların, bu işlem sonucunda ayrıca ‘FETÖ’ye ait yayın organları abonelikleri, dernek ve vakıflara yapılan bağışları ve 'FETÖ'ye ait okul ile dershane kayıt bilgilerini de ortaya çıkardığı öne sürüldü.