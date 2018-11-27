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Sağlık

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri fenalaşan vatandaş için havalandı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören kişinin fenalaşması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri seferber oldu

27 Kasım 2018 23:01

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gökçeada ilçesinde, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören kişinin fenalaşması üzerine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı helikopteri seferber oldu.
Gökçeada ilçesinde, öğle saatlerinde bir kişi kalp rahatsızlığı yaşadı. Fenalaşan kişinin Çanakkale\'ye nakli için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait helikopter havalandı. Helikopterle Çanakkale\'ye getirilen hasta tedaviye alındı.
Olaya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden (TSK) yapılan açıklamada, \"Gökçeada\'da kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görürken fenalaşan vatandaşımızın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle Çanakkale\'de bir hastaneye tahliyesi sağlanmıştır\" denildi.

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