Deniz kuşlarının gıdası: Plastik

"Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı Amerikan bilim dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2050 yılına kadar deniz kuşlarının yüzde 99'unun midesinde plastik izlerine rastlanacak. Araştırmacılar, bu sonuçlara ulaşmak için 1962 - 2012 yılları arasında 135 farklı kuş türünü inceledi. Araştırmacılar, öngörülerine denizlerin plastik çöpü ile kirlenmesine ilişkin güncel verileri kullanarak vardı.

Deniz kuşlarının yüzde 90'ının halihazırda plastik yediği tahmin ediliyor. Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi'nden (CSIRO) Chris Wilcox, "Bu çok büyük bir miktar ve şu andaki plastik kirlenmesine işaret ediyor" dedi. 1960'lı yıllarda deniz kuşlarının sadece yüzde 5'inin plastik yediği tahmin ediliyor. Geçen yıllarda hızlar artan bu oran 2010 yılında yüzde 80'e ulaşmıştı.

Bilim insanları, sadece etkin bir çöple mücadele stratejisinin eğilimi tersine çevirebileceği uyarısında bulundu. 1950'li yıllarda plastiğin ticari olarak kullanılmaya başlanmasından sonra her 11 yılda bir ürerim miktarı iki katına çıktı. Okyanuslarda kilometrekare başına 580 bin plastik parça tespit ediliyor. Beslenmek için deniz yüzeyine inen kuşlar, plastiği besinlerle birlikte yutuyor.