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Yaşam

Deniz kenarında Roma dönemine ait sütun başlığı bulundu

08 Ağustos 2020 17:40

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

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