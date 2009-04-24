Deniz Feneri dosyasına ödül

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya, Deniz Feneri haberleriyle Abdi İpekçi ödülünü kazandı



'Milliyet Abdi İpekçi Yılın Gazetecilik Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Haber dalında Cumhuriyet gazetesi’nden Aykut Küçükkaya, Almanya Deniz Feneri Derneği'ndeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili haberiyle ödüle layık görüldü. Fotoğraf dalındaki ödülse Anadolu Ajansı Antalya Bürosu Fotoğraf Muhabiri Okan Özer’e verildi.



Milliyet gazetesi tarafından 1997’den beri düzenlenen ödüle bu yıl haber dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Aykut Küçükkaya’ya, fotoğraf dalında Anadolu Ajansı Antalya Bürosu Fotoğraf Muhabiri Okan Özer’e verildi.



Oktay Ekşi’nin başkanlığında, Erdal Şafak'ın yazmanlığında Doğan Heper, Sibel İpekçi, Sami Kohen, Güngör Mengi, Prof. Dr. Jale Sarmaşık, ve Prof. Dr. Haluk Şahin’den oluşan 'Seçiciler Kurulu' haber dalında Küçükkaya’nın 3 Eylül 2008 ile 16 Şubat 2009 tarihleri arasında Cumhuriyet’te yayımlanan: 'Deniz Feneri Dosyası' konulu haberlerini 'sistemli, objektif ve fikri takip ilkesinin gereklerini yerine getirecek bir şekilde ve ayrıca uzun süre gündemi oluşturması' nedeniyle oybirliğiyle ödüle değer gördü.



Seçiciler Kurulu, fotoğraf dalında ise, Okan Özer’in 7 Nisan 2008 tarihinde, çeşitli gazetelerde yayımlanan 'Tahrikçiler İş Başında' konulu fotoğrafını, 'Bir haber fotoğrafında gereken tüm unsurları içerdiği ve olayı olanca açıklığıyla ortaya koyduğu için' oybirliğiyle ödüle layık buldu.

